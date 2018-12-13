أستطاع الفنان الكبير الموسيقار محمد فوزي أن يسبق عصره في كل شئ ففي ذكرى مئويته نقف عند أهم المحطات من حياة هذا الموسيقار الراحل

هو أول من غنى للطفل وأول من غنى للأخ والوالدين هو أول من أكتشف بليغ حمدي وكان يعتبره إمتدادا للموسيقى الراقية ،، فوزي له عدد من المواقف التي لا تنسى مع زملاؤه من الفنانيين من أهمها أنه كان يلحن بشكل سريع وأثناء تصوير أغنية شحات الغرام مع الفنان ليلى مراد مكث بعض الأيام في المنزل لإنجاز اللحن وكان العمل ناجحا جدا ،، كان يحب الفنان إسماعيل يس جدا وكان دائما معه في أفلامه ،، محمد فوزي كان ملقب بأبو الفوز وكان يسعد بهذا اللقب من سيدة الغناء أم كلثوم الذي لم يمهله القدر للعمل معها

محمد فوزي هو شقيق الفنانة هدى سلطان وكان يرفض دخولهامجال التمثيل ولكن بعد ذلك لحن لها عدد من الأغنيات في أفلامها