شكرا لقرائتكم خبر عن مطرب الراب جاكويس يهدى والدته 100 ألف دولار فى حفل زواجها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى مطرب الراب الشهير رودريجيز جاكويس، والدته روزى برودناكس، مبلغ 100 ألف دولار أمريكي، كهدية له فى يوم زواجها، ووفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية، فأهدى جاكويس، 24 عاما، هذه الأموال هدية لوالدته كنوع من العرفان بالجميل لوالدته، وأقيم حفل الزفاف فى منتجع "شاتو إلان" فى جورجيا.

وأظهرت فيديو للمطرب الشاب يدخل إلى منصة الزفاف وفيه يديه حقيبة الأموال ثم إلقاءها أرضا أمام والدته وزوجها، ثم ذهب إليها واحتضنها معربا عن حبه الشديد لها، قائلا: "مهما أفعل لن أرد جميلك، افعلى شيئا لكى بهذا المال".