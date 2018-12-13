شكرا لقرائتكم خبر عن كمان بيغنى.. أحمد صلاح حسنى بدأ لاعب كرة ثم ملحن وممثل وحاليا مطرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم أحمد صلاح حسنى، ساحة الفن والتمثيل بعدما بدأ حياته كلاعب كرة قدم فى النادى الأهلى، ثم بعدها عمل ملحنا لعدد من الأغانى لكبار النجوم، وحاليا يسعى لدخول عالم الغناء، حيث نشر مقطع فيديو له عبر الاستورى الخاص بحسابه على انستجرام، وهو يغنى ويعزف على الجيتار.

وبدأ حسنى حياته كلاعب كرة فى أشبال النادى الأهلى ثم سافر فى رحلة احتراف أوروبية بنادى شتوتجارت الألمانى وجنت البلجيكى، ثم عاد للأهلى مرة أخرى وانتقل لعدة أندية مصرية كان آخرها الإسماعيلى، وبعد اعتزاله للكرة اتجه لعالم التلحين والتمثيل، وكان من أشهر الأغانى التى لحنها أغنية "أنا معاك برتاح" لعمرو دياب، وأغنية "حاجة مش طبيعية" للمطرب محمد حماقى، ثم لحن عقب ذلك لعدد كبير من المطربين والمطربات منهم نيكول سابا، سيرين عبدالنور، شيرين وحسام حبيب.

ويشارك الفنان أحمد صلاح حسنى حاليا فى تصوير أحداث فيلم "الممر" مع الفنانين أحمد عز وهند صبرى وعدد من الفنانين، ويجسد أحد الأدوار المهمة فى العمل الذى يتم تصويره حاليا ويخرجه شريف عرفة، وتدور أحداثه عن مجموعة من الصاعقة المصرية تنفذ عمليات ضمن حرب الاستنزاف، ويقدم العمل ملحمة لعدد من أبطال الصاعقة وما قدموه فى الحرب ضد إسرائيل.