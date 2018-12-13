شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "الساعة الأخيرة" بمهرجان أيام قرطاج المسرحية لمرة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض اليوم المسرحية المصرية "الساعة الأخيرة" إخراج ناصر عبد المنعم بمهرجان أيام قرطاح المسرحية لمرة واحدة فقط على المسرح البلدي الساعة السابعة، برغم أنه كان مقررا عرضها مرتين في نفس اليوم، لكنه تم إلغاء عرض الساعة الثالثة وكانت تلك المسرحية من قبل قد تم تأجيلها ونقلها من مسرح الفن الرابع إلى المسرح البلدي لعدم مناسبة المسرح الأول لامكانيات المسرحية .

وكان المخرج ناصر عبد المنعم قد أجرى بروفة نهائية صباح اليوم على خشبة المسرح مع فريق عمله استعدادا للعرض ومتوقع أن يكون الحضور كثيفا جدا على العرض المصري .

يذكر أن عرض " الساعة الأخيرة" يمثل مصر ضمن عروض المسابقة الرسمية بالمهرجان، يتناول العرض حياة الطيار الأمريكي الذي ألقى قنبلة هيروشيما، العرض من تأليف عيسى جمال الدين ، بطولة نجوم مسرح الغد شريف صبحي ، سامية عاطف ، معتز السويفي ، محمود الزيات ، محمد دياب ونائل علي ،بمشاركة نورهان أبو سريع و محمد حسيب ،ديكور وأزياء محمد هاشم، إعداد موسيقي أحمد حامد، مادة فيلمية حازم مصطفى و من إخراج ناصر عبد المنعم.