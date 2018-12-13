شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. جينيفر لوبيز تخطف الأنظار بالعرض الخاص لفيلمها Second Act والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم أمس الأربعاء بنيويورك العرض الخاص لفيلم Second Act، للنجمة جينيفر لوبيز، والتى خطفت الأنظار بإطلالتها الأولى على السجادة الحمراء.

جينيفر لوبيز حضرت العرض الخاص برفقة صديقها أليكس رودريجز، حيث تألقت جينيفر بفستان وردى بذيل طويل وقصير من الأمام، وهو ما جعل عدسات الكاميرات تتوجه إليها لأناقتها واختلاف إطلالتها عن بقية الحضور.

الفيلم من بطولة جينيفر لوبيز، ميلو فينتميجليا، فانيسيا هادجنز، ليا ريمينى، تريت وليامز، تشارلين يي، فريدى ستروما، ديف فولى، آنالى أشفورد، ناتاشا رومانوفا، لاري ميلر ومن إخراج بيتر سيجال، ومن تأليف جوستين زاكهام، وإلين جولدسميث توماس، وتدور قصة الفيلم حول عاملة كبيرة في شركة تعيد اختراع قصة حياتها بسبب مؤهلاتها، في إطار رومانسى وكوميدى.



جينيفر لوبيز برفقة صديقها



جينيفر أمام عدسات الكاميرات



لوبيز من سيارتها قبل وصولها حفل افتتاح الفيلم



فستان وردى لجينيفر لوبيز



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