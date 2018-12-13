"كلمات" و"اعتزلت الغرام" و"عيناك ليال صيفية".. أغاني صنعت نجومية ماجدة الرومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحتفل النجمة اللبنانية ماجدة الرومي، بعيد ميلادها الـ 62 اليوم، وتعتبر من أهم نجمات الغناء في الوطن العربي.

ماجدة الرومي من مواليد 13 ديسمبر 1956، بكفر شيما بلبنان، وهي ابنة الموسيقار اللبناني حليم الرومي مكتشف النجمة الكبيرة فيروز.

وقدمت ماجدة الرومي خلال مسيرتها التي امتدت لأكثر من 48 عاما، عدد من الأغاني التي لا تنسى أبرزها:

كلمات

قصيدة "كلمات" من أشهر أغاني ماجدة الرومي، وقدمتها عام 1991، من كلمات الشاعر الكبير نزار قباني، وألحان إحسان منذر.

ساعات أقوم الصبح قلبي حزين

من أهم التجارب في مشوارها الفني، وتعرف الأغنية أيضا باسم "مفترق الطرق" فقدمتها الفنانة اللبنانية ضمن أحداث فيلم "عودة الابن الضال" للمخرج العالمي يوسف شاهين، وعرض الفيلم عام 1976، والأغنية من كلمات الشاعر الكبير صلاح جاهين، وألحان الموسيقار كمال الطويل.

اعتزلت الغرام

في عام 2006، قدمت ماجدة الرومي أغنيتها الشهيرة "اعتزلت الغرام" وحققت وقتها نجاحا كبيرا، وهي من كلمات ماجدة الرومي ونزار فرنسيس، ومن ألحان ملحم بركات.

آدم وحنان

هي أغنية فيلم "الآخر" الذي عرض عام 1999، للمخرج العالمي يوسف شاهين، والأغنية من كلمات الشاعر جمال بخيت، وألحان فاروق الشرنوبي.

مع جريدة

عام 1994، قدمت الفنانة ماجدة الرومي قصيدة "مع جريدة"، وهي من كلمات الشاعرب السوري نزار قباني، وألحان الموسيقار جمال سلامة.

وعدتك

تعاونت الفنانة ماجدة الرومي مع الفنان العراقي كاظم الساهر، الذي لحن لها قصيدة "وعدتك" من كلمات الشاعر نزار قباني.

عيناك ليالِ صيفية

من أنجح أغانيها، وهي من كلمات الشاعر أنور سلمان، وألحان الموسيقار الكبير جمال سلامة.

حبيبي

أهدت الفنانة ماجدة الرومي أغنية "حبيبي" للفنان الكبير أحمد زكي، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، وهي من كلمات نهى نجم ونزار فرنسيس، وألحان أداجيو ألبينوني.

كن صديقي

قدمت ماجدة الرومي أغنية "كن صديقي" عام 2010، من كلمات سعاد الصباح، وألحان عبده منذر.

طلي بالأبيض

غنتها الفنانة الكبيرة في حفل زفاف ابنتها، وبعدها حققت الأغنية انتشارا واسعا في حفلات الزفاف، والأغنية من كلمات نهى

نجم، وألحان مندلسون وجان ماري رياشي.