ما الذي يجمع بين ماجدة الرومي والعندليب ومحمود درويش؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحتفل الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي اليوم، بعيد ميلادها الـ 62، فقد ولدت بكفر شيما بلبنان في 13 ديسمبر 1956.

وفي لقاء جمعها بالشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي، والإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، قال الشاعر الكبير أن ماجدة الرومي تشبه عبدالحليم حافظ والشاعر محمود درويش.

وتابع: "التلاتة محسوكين، وهما نماذج من البشر شبه بعض جدًا، والتلاتة مبدعين إبداع مش مشابه ومش متكرر مع حد، والتلاتة تفخر إنك تعرفهم".

وأكد أن الشعب المصري غضب من تصريحه أن ماجدة الرومي غنت أغنية "كل ما أقول التوبة" بطريقة عظيمة.

وقالت الرومي إنها تشعربأن لديها جناحين، حينما تغني من كلمات عبدالرحمن الأبنودي، وهذا ماحدث عند غنائها لأغنية "بحلف بسماها وبترابها".

وأوضحت أنها كادت تطير على المسرح، فلم تكن تغني بصوتها بل قلبها.