سلمان خان يطلق وجهين جديدين في فيلم Notebook

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 ديسمبر 2018 02:22 مساءً - ذكرت مصادر صحافية أنّ نجم بوليوود سلمان خان Salman Khan سيقوم بإطلاق وجهيْن جديديْن في فيلم بعنوان " Notebook"، الذي سيصدر في 29 مارس، 2019.



وأضافت المصادر، أنّ الوجهين هما ظهير إقبال وبران وان بيهل، حيث أعلن سلمان عن اسم وتاريخ إطلاق العمل الفني، الذي سيكون بطولة لأسماء لا تتمتع بشهرة أو جماهيرية كبيرة، لكنه يمكن أن يرى موهبتهما واضحة بشكل لافت.



ومن المعروف أنّ سلمان يؤمن بالوجوه الجديدة في صناعة الترفيه الهندية، وله الكثير من الأيادي البيضاء على عدد كبير من الشباب الذين أصبحوا اليوم نجومًا يشار إليهم بالبنان. تابعوا أيضا" سارة على خان تروج لفيلمها الجديد... وتستعين بـ سلمان خان



فبعد أن كان له دور كبير في إطلاق الوجوه الجديدة من الشباب، أمثال سوراج بانشولي Sooraj Pancholi وآثيا شيتي Athiya Shetty وراينا حسين Warina Hussain وصهره، عياش شارما Ayash Sharma، سيقوم بإطلاق ممثليْن جديديْن .



يشار إلى أنّ سلمان خان تصدّر، للمرة الثالثة على التوالي، المرتبة الأولى في قائمة مجلة "فوربس Forbes" للمشاهير الأكثر دخلًا لعام 2018 في الهند.



وحصد سلمان خان 253,25 كرور "كرور يساوى 10 مليون روبية هندية"، وذلك من خلال أفلامه السينمائية وبرامجه التلفزيونية وإعلاناته، بين فترة أكتوبر 2017 لغاية 30 سبتمير 2018. 4

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