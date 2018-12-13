العسيلي وأكبر فرق الأندرجراوند يجتمعوا في رأس السنة

كتبت - تقى عادل

في أطول وأكبر حفل لمختلف أنواع الموسيقى، يستقبل مسرح المنارة حفل كبير لنجوم يمثلون أشكال موسيقية مختلفة في حفل واحد.

ويجتمع في الحفل الفنان محمود العسيلي،

ومغني الراب الشهير زاب ثروت، فريق MTM، أوكا وأورتيجا، فريق حواس، والدي جي سواريس.

ومن المقرر أن يقام الحفل

يوم الإثنين 31 ديسمبر على مسرح المنارة بالتجمع الخامس، وتم تحديد سعر التذكر بـ250 جنيهاً.

ويعتبر هذا الحفل الأول من نوعه الذي يجمع بين هذه الأنواع الموسيقية على مسرح واحد،والحفل الأطول في ليلة رأس السنة.