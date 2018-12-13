العسيلي وأكبر فرق الأندرجراوند يجتمعوا في رأس السنة

محمود العسيليكتبت - تقى عادل
في أطول وأكبر حفل لمختلف أنواع الموسيقى، يستقبل مسرح المنارة حفل كبير لنجوم يمثلون أشكال موسيقية مختلفة في حفل واحد.
ويجتمع في الحفل الفنان محمود العسيلي،ومغني الراب الشهير زاب ثروت، فريق MTM، أوكا وأورتيجا، فريق حواس، والدي جي سواريس.
ومن المقرر أن يقام الحفل
ويعتبر هذا الحفل الأول من نوعه الذي يجمع بين هذه الأنواع الموسيقية على مسرح واحد،والحفل الأطول في ليلة رأس السنة.
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