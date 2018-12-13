كتبت-مي صادق:
روج الفنان "تامر حسني" لفيلمه الجديد "سبايدر مان"، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات، "إنستجرام"، مؤكدًا أنه سيتم عرض الفيلم، اليوم الخميس، فيجميع سينمات الوطن العربي، داعيًا الكبار والصغار لمشاهدته.
ويقوم "تامر" بالأداء الصوتي لشخصية "بيتر باركر" ضمن أحداث العمل، ويشاركه
شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. طرح فيلم سبايدرمان لـ "تامر حسنى" بدور العرض السينمائي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .