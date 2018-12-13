الليلة.. طرح فيلم سبايدرمان لـ "تامر حسنى" بدور العرض السينمائي

كتبت-مي صادق:

روج الفنان "تامر حسني" لفيلمه الجديد "سبايدر مان"، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات، "إنستجرام"، مؤكدًا أنه سيتم عرض الفيلم، اليوم الخميس، في

جميع سينمات الوطن العربي، داعيًا الكبار والصغار لمشاهدته.ويقوم "تامر" بالأداء الصوتي لشخصية "بيتر باركر" ضمن أحداث العمل، ويشاركهالبطولة محمد هاني، هشام الشاذلي، وتالة طرقان، والفيلم من إنتاج شركة كولومبيا وسوني وأمبير وديزني.