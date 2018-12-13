بعد معاناتها مع المرض.. ميريام فارس تعود لجمهورها بكليب ولوك جديدين

بعد معاناة طويلة مع المرض، أعلنت الفنانة ميريام فارس، عودتها إلى جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ونشرت رسالة مؤثرة عبرت فيها عن حبها وامتنانها لكل من ساندوها خلال محنتها.
كتبت ميريام: "كانت الفترة الماضية فترة مهمة جدًا في حياتي، كنت خائفة،وبكيت، وكنت أشعر بالانهيار، لكن حبكم ودعمكم غمرني بكل إيجابية العالم، ووقفت على قدماي مجدّدًا"، وها أنا أقول: "استمتعوا بحياتكم، كل لحظة هي نعمة، وآمنوا دائمًا أن أسوء الأوقات هي حسب إرادة الله من
يشار إلى أن الشائعات انتشرت حول إصابة "ميريام" بالسرطان، لكنها نفت ذلك في بيان رسمي، أعلنت من خلاله أنها مريضة، وتتلقى العلاج نتيجة إصابتها بمرض دقيق، لكنه ليس هذا المرض.
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