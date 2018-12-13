"فيديو.. أغنية "ليلة هنا" لوائل جسار تقترب من المليون مشاهدة عبر "يوتيوب

وائل جسار

كتبت - تقى عادل

اقتربت أغنية "ليلة هنا" للفنان وائل جسار من حاجز المليون مشاهدة، وذلك بعد 3 أيام من طرحها على قناة اريبيكا، الشركة

المنتجة للأغنية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات: عبير أبو إسماعيل، ألحان: نور

السعد، توزيع: أحمد أمين.

يذكر أن جسار أصدر في شهر إبريل الماضي أغنية "حب وما إتحبش" عبر يوتيوب، الأغنية من كلمات: هاني صارو، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: عادل عايش.