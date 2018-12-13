"فيديو.. أغنية "ليلة هنا" لوائل جسار تقترب من المليون مشاهدة عبر "يوتيوب

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وائل جساركتبت - تقى عادل
اقتربت أغنية "ليلة هنا" للفنان وائل جسار من حاجز المليون مشاهدة، وذلك بعد 3 أيام من طرحها على قناة اريبيكا، الشركةالمنتجة للأغنية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات: عبير أبو إسماعيل، ألحان: نور
يذكر أن جسار أصدر في شهر إبريل الماضي أغنية "حب وما إتحبش" عبر يوتيوب، الأغنية من كلمات: هاني صارو، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: عادل عايش.
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