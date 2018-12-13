- 1/2
- 2/2
آمال ماهركتبت - تقى عادل
تخطت أغنية "بداية بدايتك" للفنانة آمال ماهر حاجز المليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها بـ3 أيام على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".
الأغنية من كلمات نادر عبدالله، ألحان ياسر ماجد، توزيع طارق مدكور.
الأغنية من إحدى أغنيات ألبوم
شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أغنية "بداية بدايتك" لآمال ماهر تكسر حاجز المليون مشاهدة عبر يوتيوب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .