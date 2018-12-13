فيديو.. أغنية "طاق طاقية" لمنير تقترب من المليون ونصف المليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

محمد منيركتبت - تقى عادل
اقتربت أغنية "طاق طاقية" للكينج محمد منير من حاجز المليون ونصف المليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها على قناته الرسمية على موقع الفيديوهاتالشهير "يوتيوب".
الأغنية كلمات: أحمد مرزوق، ألحان: محمد رحيم، توزيع: أسامة الهندي.
تتضمن الأغنية ألبوم منير الجديد
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