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فيديو.. أغنية "طاق طاقية" لمنير تقترب من المليون ونصف المليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

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فيديو.. أغنية طاق طاقية لمنير تقترب من المليون ونصف المليون مشاهدة عبر يوتيوبمحمد منير
كتبت - تقى عادل

 اقتربت أغنية "طاق طاقية" للكينج محمد منير من حاجز المليون ونصف المليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات

الشهير "يوتيوب".

الأغنية كلمات: أحمد مرزوق، ألحان: محمد رحيم، توزيع: أسامة الهندي.

 

 تتضمن الأغنية ألبوم منير الجديد

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"وطن" المترقب صدوره الفترة المقبلة، وذلك بعد غياب عام منذ صدور آخر ألبوماته "الروح للروح دايمًا بتحن" عام 2017، وضم أغاني مسلسل المغنى الذي شارك فيه منير عام 2016.

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