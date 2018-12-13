فيديو.. أغنية "طاق طاقية" لمنير تقترب من المليون ونصف المليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

كتبت - تقى عادل

اقتربت أغنية "طاق طاقية" للكينج محمد منير من حاجز المليون ونصف المليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات

الشهير "يوتيوب".

الأغنية كلمات: أحمد مرزوق، ألحان: محمد رحيم، توزيع: أسامة الهندي.

تتضمن الأغنية ألبوم منير الجديد

"وطن" المترقب صدوره الفترة المقبلة، وذلك بعد غياب عام منذ صدور آخر ألبوماته "الروح للروح دايمًا بتحن" عام 2017، وضم أغاني مسلسل المغنى الذي شارك فيه منير عام 2016.