ظافر العابدين في تركيا لتصوير عمل جديد

كتبت-مي صادق:

تعاقد الفنان ظافر العابدين مع إحدى شركات الإنتاج الكبرى على بطولة مسلسل درامي من عدة أجزاء من المقرر تقديمه خارج السباق الرمضاني.

يشار إلى أن المسلسل مقتبس

عن قصة مسلسل أجنبي نال شهرة واسعة، ويشارك في العمل ممثلون من سوريا ولبنان، في حين يتم تنفيذه بميزانيةعالية جدًّا وتقنيات عالمية تحت إدارة مخرج عالمي.

يذكر أن ظافر العابدين، شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "ليالى أوجيني"، وشاركته البطولة أمينة خليل، إنجي المقدم وكارمن بصيبص، تأليف سما عبدالخالق، وإخراج هاني خليفة وخالد مرعي.