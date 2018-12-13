ظافر العابدين في تركيا لتصوير عمل جديد

ظافر العابدينكتبت-مي صادق:
تعاقد الفنان ظافر العابدين مع إحدى شركات الإنتاج الكبرى على بطولة مسلسل درامي من عدة أجزاء من المقرر تقديمه خارج السباق الرمضاني.
يشار إلى أن المسلسل مقتبسعن قصة مسلسل أجنبي نال شهرة واسعة، ويشارك في العمل ممثلون من سوريا ولبنان، في حين يتم تنفيذه بميزانية
يذكر أن ظافر العابدين، شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "ليالى أوجيني"، وشاركته البطولة أمينة خليل، إنجي المقدم وكارمن بصيبص، تأليف سما عبدالخالق، وإخراج هاني خليفة وخالد مرعي.
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