غدًا.. العسيلي وكايروكي في جامعة مصر

كتبت - تقى عادل

يستعد الفريق الغنائي الشهير كايروكي، والفنان محمود العسيلي، لإحياء حفل غنائي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في مدينة 6 أكتوبر.

من المقرر أن يقام الحفل، غدًا الجمعة، 14 ديسمبر، في ستاد كرة القدم الخاص بالجامعة، وتم تحديد

سعر التذكرة 250 جنيهًا.

يذكر أن كايروكي والعسيلي جمعتهما أغنية "طلع الحلو وبس" التي تخطى عدد مشاهداتها حاجز الـ2 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".