فن ومشاهير

غدًا.. العسيلي وكايروكي في جامعة مصر

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غدًا.. العسيلي وكايروكي في جامعة مصرمحمود العسيلي وكايروكي
كتبت - تقى عادل

 يستعد الفريق الغنائي الشهير كايروكي، والفنان محمود العسيلي، لإحياء حفل غنائي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في مدينة 6 أكتوبر.

 من المقرر أن يقام الحفل، غدًا الجمعة، 14 ديسمبر، في ستاد كرة القدم الخاص بالجامعة، وتم تحديد

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سعر التذكرة 250 جنيهًا.

 يذكر أن كايروكي والعسيلي جمعتهما أغنية "طلع الحلو وبس" التي تخطى عدد مشاهداتها حاجز الـ2 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".

 

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