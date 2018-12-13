غدًا.. العسيلي وكايروكي في جامعة مصر

محمود العسيلي وكايروكيكتبت - تقى عادل
يستعد الفريق الغنائي الشهير كايروكي، والفنان محمود العسيلي، لإحياء حفل غنائي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في مدينة 6 أكتوبر.
من المقرر أن يقام الحفل، غدًا الجمعة، 14 ديسمبر، في ستاد كرة القدم الخاص بالجامعة، وتم تحديد
يذكر أن كايروكي والعسيلي جمعتهما أغنية "طلع الحلو وبس" التي تخطى عدد مشاهداتها حاجز الـ2 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".
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