شاهد.. عبير صبري تحتفل بعيد ميلاد ماجدة زكي

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ماجدة زكيالقاهرة ـ بوابة الوفد:
أعربت الفنانة عبير صبري، عن حبها للفنانة ماجدة زكي، وذلك بتهنئتها بيوم ميلادها، عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، حيث نشرتصورة لهما برفقة كل من مفيدة شيحة، والإعلامية بوسي شلبي.
وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد ماجدة زكي كل سنة وأنتي طيبة حبيبتي".
يذكر أن عبير صبري، انضمت مؤخرًا لأسرة الجزء الثاني من مسلسل "البيت الكبير"، بالإضافة للمشاركة في فيلم "زنزانة 7".
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