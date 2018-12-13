شاهد.. عبير صبري تحتفل بعيد ميلاد ماجدة زكي

ماجدة زكي

القاهرة ـ بوابة الوفد:

أعربت الفنانة عبير صبري، عن حبها للفنانة ماجدة زكي، وذلك بتهنئتها بيوم ميلادها، عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، حيث نشرت

صورة لهما برفقة كل من مفيدة شيحة، والإعلامية بوسي شلبي.وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد ماجدة زكي كل سنة وأنتي طيبة حبيبتي".يذكر أن عبير صبري، انضمت مؤخرًا لأسرة الجزء الثاني من مسلسل "البيت الكبير"، بالإضافة للمشاركة في فيلم "زنزانة 7".