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تستعد مدينة الدرعية السعودية لإطلاق فعاليات بطولة "أي بي بي فورملا أي"، وهى أول سلسلة عالمية لسباق الشوارع للسيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، ويعد سباق الدرعية "إي بري" خطوة ترفيهية جديدة في ظل رؤية المملكة الحديثة.
يحيي الجزء الفني الذي تتضمنه فعاليات السباق للمرة الأولى الفنان عمرو دياب يوم الجمعة الموافق 14 ديسمبر بمشاركة فرقة الهيب هوب الأمريكية "ذا بلاك آيد بيز"، بالإضافة إلى المغني الأمريكي إنريكي
تعد هذه المرة الاولى التي تستقبل فيها الأراضي السعودية هذا النوع من السباق العالمي، لتضيف مجالاً جديداً من الترفيه في المجالات الرياضية بجانب مجال الفن.
شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. سباق الفورميلا بحضور نجوم العالم الغربي في السعودية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .