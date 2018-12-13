غداً.. سباق الفورميلا بحضور نجوم العالم الغربي في السعودية

سباق الفورميلا

كتبت - تقى عادل

تستعد مدينة الدرعية السعودية لإطلاق فعاليات بطولة "أي بي بي فورملا أي"، وهى أول سلسلة عالمية لسباق الشوارع للسيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، ويعد سباق الدرعية "إي بري" خطوة ترفيهية جديدة في ظل رؤية المملكة الحديثة.

يحيي الجزء الفني الذي تتضمنه فعاليات السباق للمرة الأولى الفنان عمرو دياب يوم الجمعة الموافق 14 ديسمبر بمشاركة فرقة الهيب هوب الأمريكية "ذا بلاك آيد بيز"، بالإضافة إلى المغني الأمريكي إنريكي

إجلاسيس وجاسون دريلو يوم الخميس الموافق 13 ديسمبر، ويختتمها الدي جي الفرنسي دافيد جيتا، وفرقة الروك الأمريكية "ون ريبوبليك".

تعد هذه المرة الاولى التي تستقبل فيها الأراضي السعودية هذا النوع من السباق العالمي، لتضيف مجالاً جديداً من الترفيه في المجالات الرياضية بجانب مجال الفن.