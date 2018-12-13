أسرار صادمة لنجوم ستار أكاديمي... ماتوا جوعاً وتمّ استغلالهم وخدعوا الجمهور بقصص حب وهمية

كشفت الفنّانة التونسيّة أماني السويسي عن سبب غيابها خلال السنوات الأخيرة، رغم نجاحها في الأعوام الأولى التي تلت مغادرتها لبرنامج ستار أكاديمي في نسخته الثانية، قائلة إنّ رجل أعمال خليجي كان و راء ذلك.

وتحدّثت أماني السويسي خلال مشاركتها في برنامج "حكايات تونسية" على قناة "الحوار التونسي" (وهي قناة خاصّة) برفقة عدد من نجوم البرنامج عن كواليس البرنامج والتي كان يمنع على الطلبة الكشف عنها بسبب العقود الموقّعة بينهم و بين ادارة انتاج البرنامج.

وقالت أماني السويسي إنّ رجل الأعمال الخليجي عرض عليها الزواج لكنّها رفضت عرضه وهو ما دفعه للانتقام منها من خلال العمل على منعها من الظهور في القنوات العربيّة، وقد تنكّر لها أيضاً أغلب من كانت تعرفهم لنفس الأسباب.

و صرّحت الفنّانة التونسية بأنّها اضطرت للعودة إلى منزل والدتها بعد بيعها لمنزلها وسيّارتها.

أماني السويسي تحدّثت أيضاً عن الصعوبات التي اعترضتها بعد مغادرة الأكاديمية وقالت إنّها عاشت ضائقة ماليّة لدى اقامتها في لبنان وكانت أحياناً لا تجد ثمن بنزين السيّارة، كما قالت إنّ مديرة انتاج ستار اكاديمي رولا سعد لم تكن تحبّها وكانت تفضّل لو أنّها غادرت البرنامج مبكّراً، ورجّحت أن يكون السبب رفضها ارتداء ملابس قصيرة أو مكشوفة.

و كشفت الفنّانة الشابّة على أنّها رغم كلّ العراقيل التي عانت منها بسبب رفضها الزواج من رجل الأعمال الخليجي والتي أدّت بها إلى التفكير في التخلّي نهائيّاً على مواصلة مسيرتها الفنيّة، فإنّها قالت إنّها استرجعت الآن معنوياتها بعد رفع الفيتو عنها وإنّها عادت إلى الانتاج والغناء بعزيمة أكبر.

و شارك في البرنامج إلى جانب أماني السويسي كلّ من نادر قيراط الفائز بلقب ستار أكاديمي للموسم الخامس وعماد جلولي عن ستار أكاديمي 4 ووجدي الأكل عن ستار أكاديمي 3 . و تناول البرنامج الذي يتطرّق في كلّ حلقة إلى قضيّة اجتماعيّة يناقشها مع عيّنة من الضيوف بحضور مختصّين اجتماعيين ونفسيين، موضوع تجربة نجوم تلفزيون الواقع.

وقال عماد الجلولي الذي اشتهر بوسامته وكان له عدد كبير من المعجبات إنّه غادر تونس بعد أن فشل في تحقيق النجاح الفنّي رغم الشهرة الكبيرة التي حصدها خلال البرنامج، ويعيش عماد حاليّا في فرنسا بعد زواجه وهو أب لطفل ويعمل في مجال تركيب المطابخ وأكّد أنّه لا يفكّر في العودة لعالم الفنّ.

أمّا نادر قيراط الفائز بلقب "ستار أكاديمي 5" فقال إنّه تعرّض للخديعة من طرف الملّحن ميشال فاضل الذي أخذ منه مبلغ خمسين ألف دولار بعد أن اتفقّا على أن ينتج له ألبوما غنائّيا لكنّه لم يفعل ذلك.

ورغم علاقة الحبّ التي جمعته بالمشاركة المصريّة مريهان خلال البرنامج فانّ نادر تزوّج من فتاة من خارج الوسط الفنّي وهو أب لطفلة. وكشف نادر أن العلاقة التي عاشها في البرنامج كانت لمجرّد كسب الجمهور.

وكان وجدي الأكحل الذي شارك في الموسم الثالث من ستار أكاديمي أكثرهم حرقة ووجعاً وهو يروي تفاصيل ما عاشه وكان في جلّ فترات روايته لما حصل له يبكي.

و قال إنّه قضّى ثلاث سنوات بلبنان عاش خلالها الحرمان فكان ينام في مخزن ويستحمّ في قاعة رياضة وانخرط وجدي في موجة من البكاء وهو يستحضر تفاصيل جوعه وكيف أنّه لم يجد المال لتسديد ثمن الطعام.

وفي النهاية أقفل عائداً إلى تونس لتأسيس استوديو تسجيل خاصّ به لكنّه ولسوء حظّه احترق.

وكشف النجوم عن تفاصيل كثيرة متعلّقة بالتصويت وكيف أنّ إدارة البرنامج كانت تؤثّر على سيره لاختيار من تراه الأفضل لتحقيق أكبر نسبة من الربح، وأكدّ الطلاب المشاركون أنّ أغلب قصص الحبّ التي نشأت بين الطلبة داخل الاكاديمية كانت بتحريض من ادارة الانتاج ولم تكن حقيقيّة وأوضحوا أيضا أنّ الكثير من الحوادث لم تبثّ على التلفزيون وقالت أماني السويسي مثلا إنّها تعرّضت لأزمة قلبيّة بسبب مقلب دبّره بعض الطلبة .

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