هل تحذف مشاهد "السلطان سليمان" من فيلم "كازبلانكا" لمخالفته القوانين المصرية؟

بعد الاجتماع الذي عقدته نقابة المهن التمثيلية المصرية، لمواجهة ما سمّي الغزو التركي للسينما المصرية، كشفت مصادر إعلامية أنّ ثمة مشكلة طارئة تهدّد عرض مشاهد النجم التركي خالد أرغنش Halit Ergenç، في فيلم "كازبلانكا".

فقد تبيّن بحسب المصادر، أنّ النجم الشهير في العالم العربي بشخصية "السلطان سليمان"، قام بتصوير الفيلم دون الحصول على تصريح من الجهات المسؤولة داخل مصر، ودون سداد الرسوم المقرّرة.

وقالت المصادر إنّ ما حصل مخالفة قانونية يتوجّب على الشركة المنتجة حلها بسرعة حتى تحصل على ترخيص بعرض الفيلم.

الاجتماع الذي عقد خصيصاً لمناقشة أزمة مشاركة النجوم الأجانب في السينما المصرية، قرّر زيادة الرسوم لتتراوح من 5 آلاف إلى 10 آلاف دولار عن العمل الواحد، ولا يسري هذا القرار على النجوم العرب حيث يتم وضع رسوم خاصة لهم، بينما تم إعفاء نجوم سوريا وبعض الدول العربية من سداد أية رسوم تقديراً لظروف دولهم.

وبدأ نقيب الممثلين أشرف زكي مفاوضات مباشرة مع منتج فيلم "كازبلانكا" وليد منصور، لضمان سداد الرسوم، وانهاء الإجراءات الخاصة بمشاركة النجم التركي خالد إرغنش، وسيتم تقدير المبلغ المطلوب بناء على عدة اعتبارات أولها انضمام خالد لنقابة الممثلين في بلاده، ومدى نجوميته، وعدد مشاهده بالعمل الذي يقوم بتصويره بحيث لا يزيد المبلغ المطلوب سداده عن 10 آلاف دولار.

يذكر أنّ فيلم كازبلانكا من بطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، محمود البزاوي، دلال عبدالعزيز، أحمد داش، والنجم المغربي محمد مفتاح، ومن تأليف هشام هلال إنتاج وليد منصور، يوسف طاهر، إخراج بيتر ميمي، ومن المقرر استكمال تصويره ما بين مصر والمغرب وفرنسا تحت إشراف شركه فرنسية متخصّصة في تنفيذ مشاهد الأكشن، وتقرّر بصفة نهائية عرضه ضمن موسم عيد الفطر 2019.