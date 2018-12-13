هؤلاء الـ 5 أفضل الفنانات في العام 2018؟

أيام قليلة ويرحل العام 2018، ليبقى مرتبطاً بأحداث بعضها ستحفطه الذاكرة طويلاً. هذا العام ربما لم يكن الأغنى فنياً، إلا أنّ فنانات عربيات برزن بشكل خاص بإنجازات، واستحقين لقب أفضل الفنانات للعام 2018، رغم أنّ عامهن لم يكن مليئاً بالانجازات الفنية.

"الجميلة" اختارت قائمة من 5 نجمات استحقين لقب الأفضل.

نادين نسيب نجيم:

على الرغم من الضجّة التي أحدثها خروجها من مسلسل "الهيبة"، واعتبار كثيرين أنّ نادين أخفقت بابتعادها عن تيم حسن بعد ثنائية استمرّت 3 سنوات، تمكّنت نادين من تحقيق نجاح كبير في مسلسل "طريق"، مع النجم السوري عابد فهد، حيث حقق المسلسل نسبة نجاح مرتفعة جداً في شهر رمضان الماضي.

كما احتلت نادين صدارة الأحداث الفنية بعد وفاة والدها في أواخر شهر أغسطس الماضي، حيث قرّرت خلع ملابس الحداد بناءً على وصيّته، لتختتم العام كواحدة من أهم النجمات المؤثرات على السوشال ميديا، ملبية دعوة مؤتمر رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي أقيم في دبي.

شيرين عبد الوهاب:

شيرين بدورها فقدت والدها في العام 2018، إلا أنّ مرارة الفقد لم تمنعها من الاستمرار في تقديم أعمالها الفنية، مطلقة ألبوم "نساي".

فقد بدأت شيرين العام 2018 بنفي شائعات ارتباطها بالفنان حسام حبيب، لتفجّر مفاجأة في منتصف العام وتعلن زواجهما.

كما أنّها حققت انتصاراً بإظهار براءتها من قضية البلهارسيا الشهيرة، لتختتم عامها بلقاء الموسيقار زياد الرحباني الذي اتفق معها على تعاون فني، ولقاء قريب يجمعها بالسيدة فيروز.



حلا شيحة:

هذا العام، قرّرت الفنانة المصرية حلا شيحة بعد سنوات من الحجاب والاعتزال العودة إلى الأضواء.

خلعت حجابها وتركت كندا وتوجّهت إلى القاهرة، مثيرة موجة كبيرة من ردود الفعل والشائعات.

البعض تحدّث عن مشاكل عائلية بين حلا وزوجها، والبعض الآخر أكّد أنّ الزوج ترك لها حرية القرار، لتنهي حلا سنتها بالعودة إلى كندا لتطمئن إلى وضع أولادها الدراسي قبل أن تلتزم بأعمال فنية بعد أن توجهت برسالة إلى جمهورها طالبة منهم الابتعاد عن الحكم على الآخرين من خلال مظهرهم.

-إليسا

هذا العام، خلعت إليسا عنها ثوب النجمة المرفّهة، التي ترتدي أغلى الماركات، وتسافر إلى كافة أصقاع العالم، وتعيش حياتها كما يشتهي كثيرون، لتعلن أنّها في مرحلة النقاهة من مرض السرطان الذي تغلبت عليه بالكشف المبكر.

وكانت إليسا قد اكتشفت إصابتها بالمرض أواخر العام 2017، وأجرت العملية مع إطلالة العام 2018، لتتلقى خبر شفائها في الصيف، وتقرر إصدار أغنية "إلى كل اللي بيحبوني" في كليب يختصر تجربتها.

لتختتم إليسا التي أصبحت وجهاً إعلامياً لحملات التوعية من سرطان الثدي، بمؤتمر في الأردن أعلنت فيه أن شقيقتها أصيبت بالسرطان وتخضع بدورها للعلاج.



دينا الشربيني:

هذا العام، لم تكتف دينا الشربيني باستثمار علاقتها بالفنان عمرو دياب لتبقى في الواجهة، بل قدّمت مسلسل "مليكة" الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحاً كبيراً، وكان أوّل بطولة مطلقة لها.

ورغم تأكيد كثيرين أن عمرو ودينا تزوّجا، هذا العام تمكّنت دينا من انتزاع اعتراف علني من عمرو دياب بأنّها حب حياته، في حفل جماهيري قدّمها خلاله على المسرح ممهداُ بطريقة غير مباشرة لإعلان ارتباطهما رسمياً، بعد أن أخذ موافقة أولاده الذين ظهروا مع دينا في أكثر من مناسبة.