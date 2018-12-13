ملك قورة تتفوق على محمد رمضان وعمرو دياب في محرّك البحث غوغل

تفوقت الممثلة الشابة ملك قورة، على الفنان عمرو دياب، والممثل محمد رمضان، في نتائج مؤشرات البحث على «جوجل» لعام 2018؛ حيث احتلت ملك المركز الخامس في البحث، فيما جاء عمرو دياب في المركز السادس، ومحمد رمضان في المركز العاشر، بحسب بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للفنانة الشابة.

وأصدرت شركة Google، اليوم الأربعاء، تقريرها السنوي، والذي يتناول أكثر عمليات البحث رواجًا على محركها لعام 2018، ويقدّم لمحةً عن أهم المواضيع التي بحث عنها المصريّون خلال العام المنصرم.

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وتتضمن النتائج عمليات البحث الأكثر شيوعًا عن الأشخاص والأحداث ونجوم الرياضة والعروض والأغاني والبرامج التليفزيونية والمسلسلات في مصر، وتم جمع البيانات من تريليونات عمليات البحث في العالم أو الأسئلة على محرك Google هذا العام.

يذكر أن ملك قورة، احتفلت بزواج شقيقتها منذ أيام، وحضر الحفل عددٌ كبير من نجوم الفن والسياسة والمجتمع، منهم: الفنان محمد فؤاد، وعدد كبير من الفنانين.