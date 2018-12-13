أصالة تكشف حقيقة سخريتها من فستان رانيا يوسف على المسرح

في أول تعليق منها على واقعة سخريتها من فستان رانيا يوسف، كتبت الفنانة أصالة على حسابها على موقع تويتر: "أعتبر حفلي ليس مجرد غناء وموسيقى فقط؛ بل هو مجموعة محاولات لإسعاد الناس وإسعادي معهم، أحب أن أمزح وأحب أن أضحك وأحب الناس أن تخرج من حفلي مبسوطة متسلية مسلطنة.

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وأضافت أصالة: "وما حكيته عن موضوع البطانة كان مزحة وليس قصدي شي تاني غير المزاح"، من جانبها ردت رانيا يوسف على ما نشرته أصالة من خلال منشور على صفحتها أيضًا، قالت فيه: "أصالة نصري صديقة عزيزة، وبحب صوتها وبحبها كإنسانة".

وكانت رانيا يوسف قد ردت على سخرية أصالة من فستانها في حفلها الأخير؛ حيث أكدت المطربة السورية على المسرح أن فستانها مكون من 6 بطانات؛ حتى لا يكون شفافًا؛ قاصدة بذلك ما قالته رانيا يوسف في حلقة من برنامج الإعلامي عمرو أديب منذ أيام.

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وفي مداخلة هاتفية مع عمرو أديب، أكدت رانيا أنها لا تعتبر ما قالته أصالة سخرية منها؛ فهي تعرف جيدًا أن نيتها سليمة، ولم تقصد الإساءة؛ مما دفع عمرو أديب للتدخل بشكل كوميدي قائلاً: "يعني أنا فشلت في إني أوقع بينكم".

