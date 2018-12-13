موزع موسيقي شهير يكشف سر محمد رمضان

قدم الفنان محمد رمضان أغنيات حققت نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة عبر موقع YouTube، حتى أنه أصبح في أي مكان يذهب إليه يُطلب منه الغناء.

لكن هل كنت تعلم أن السبب وراء غناء محمد رمضان هو الموزع عادل حقي؟ هذا ما كشفه حقي في لقاء مع برنامج The Insider بالعربي.

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حكى حقي أنه بعد نجاح إعلان دعائي لرمضان، تحدث معه وأقنعه أنه يجيد الغناء وعليه احتراف الأمر، وهو ما حدث ليقدم رمضان أغنية Number One التي حققت نجاحًا كبيًرا.

كما كشف حقي أنه يتعاون مع رمضان في أغنية جديدة يحضر لها، مشيرًا إلى أنه يفكر في السفر إلى الخارج من أجل تنفيذها.