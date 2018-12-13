تعرّف على أول فنانة مصرية تقود سيارة بالسعودية

قامت الفنانة رشا مهدي بنشر فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التدوين المصغر تويتر وهي تتجول بالسيارة داخل المملكة العربية السعودية.

كتبت رشا على الفيديو: «زيارة سريعة للرياض وإن شاء الله تتكرر قريب.. شفت تمكين ونجاحات للمرأة السعودية في كل المجالات، ودعم حكومي وشعبي غير محدود، بجد شكرًا للسعودية على التعامل الراقي والحب إللي شفته، وطبعًا لا يمكن أفوت اللقطة دي، وبكده أكون أول فنانة مصرية تسوق في السعودية».

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لاقى الفيديو إعجاب عدد كبير من جمهورها ومتابعيها على تويتر، وتنوعت التعليقات وكان أبرزها «حللت أهلاً ونزلت سهلاً الفنانة الراقية المبدعة رشا مهدي في وطنك وبين أهلك (أرفض كلمة الثاني فمصر والسعودية واحد)».. علق آخر: «أهلاً وسهلاً يا رشا في بلدك الثاني نتشرف بوجودك بيننا يكفي أنك جاية من أغلى بلد عندنا نورت الرياض».

من ناحية أخرى نشرت الفنانة رشا مهدي صورًا لها عبر حسابها الشخصي على تويتر من أحدث جلسة تصوير لها، وعلقت عليها لصالح «لازوردي» وظهرت بكامل أناقتها في الصور.

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جدير بالذكر أن الفنانة رشا المهدي تتواجد في السعودية للمشاركة في الملتقى الأول للثقافات والحضارات في الجامعة العربية المفتوحة في الرياض.

