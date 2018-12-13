نقابة الممثلين المصريين تفرض رسومًا كبيرة على الفنانين العرب

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية المصري، عن توقيع رسوم مالية قدرها 5 آلاف دولار على الممثلين الأجانب المقيدين بالنقابات الفنية في بلادهم، والذين يشاركون في أعمال فنية مصرية، و10 آلاف دولار على غير المقيدين في أية نقابة فنية؛ مؤكدًا أن رسوم الممثلين العرب كما هي، بجانب إعفاء بعض البلدان العربية التي توجد بها حروب ونزاعات كسوريا وغيرها.

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وأشار "زكي"، إلى أن مبلغ الرسوم ليس ضخمًا؛ مقارنة بالمبالغ المقدمة لهم من قبل شركات الإنتاج؛ موضحًا أن هدفه من ذلك تقليل ظاهرة الممثلين الأجانب التي انتشرت مؤخرًا؛ لإسناد الأدوار لفنانين مصريين.

وعقدت نقابة المهن التمثيلية اجتماعًا لمناقشة أزمة الفنان التركي خالد أرجنش، بعد مشاركته في فيلم "كازابلانكا" بدون تصريح من النقابة، وأصدرت تلك القرارات على خلفية هذه الأزمة.