راغب علامة يحذر: بهذه الطريقة الاحترافية تتم سرقة السيدات

حذر الفنان اللبناني راغب علامة سيدات لبنان من طريقة جديدة احترافية، يلجأ إليها اللصوص في لبنان من أجل سرقة النساء، ونشر فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يوضح هذه الطريقة، وفي الفيديو يظهر رجل وهو يضرب امرأة تقف وحدها في انتظار المصعد الكهربائي، ثم يسرقها في غمضة عين ويجري مسرعًا، ليتبين لاحقًا أن أحداث الفيديو حصلت في رومانيا وليس في لبنان.

شاهدي الفيديو :

عزيزي #راغب_علامة هلأ اذا بدك تفرجينا انو قلبك عالبلد وعلى المواطن ياريت قبل ماتنشر تنبيهات وهذا يحصل في #لبنان تتأكد مش حلو نعمل بلبلة ويطلع بالاخير الحق على الرومان🙄 قبل ما يطير البلد خود نفس عميق وفنجان زهورات سخن وروق😉والحلو سحب التغريدة بلا اعتذار لا مين شاف ولامين دري👀 pic.twitter.com/TD7nlTrRaG — HOT-NEWS (@news_ger_chekel) December 12, 2018

وكان راغب علامة قد نشر مسبقًا فيديو له وعائلته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ، وظهروا في الفيديو وهم يغنون أغنية "اللي باعنا خسر دلعنا" في السيارة خلال رحلة أسرية وسط أجواء من البهجة، وحرص راغب علامة على توثيق تلك اللحظة ومشاركتها مع جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولاقى الفيديو إعجاب عدد كبير من الجمهور، الذى تفاعل بالإعجاب وبالتعليقات التي عبروا من خلالها عن حبهم للنجم راغب علامة، وأشادوا بحرصه على مشاركة عائلته له في العديد من الأماكن، وحتى حفلاته التي يقيمها في بلدان مختلفة.

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جدير بالذكر، أن راغب علامة شارك في تتويج ملكة جمال لبنان 2018 بمسرح الفوروم في بيروت، مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وقدم راغب عددًا من أغانيه؛ ليعيد ذلك المشهد إلى الأذهان، العلاقة القوية التي كانت بين راغب ونانسي خلال زمالتهما في برنامج أراب آيدول في مواسمه الأولى.