بالصور.. رانيا يوسف تتصدر غلاف مجلة Insight

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة لغلاف مجلة Insight بجلسة تصوير جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت رانيا يوسف في الصورة التي نشرتها لغلاف المجلة وهي ترتدي ملابس مكشوفة من منطقة الصدر وقصيرة.

من ناحية أخرى حرص الفنان محمد صبحي على الدفاع عن الفنانة رانيا يوسف، وذلك بعد أزمتها بسبب فستانها الذي أثار الجدل في مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك من خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم» المذاع عبر فضائية «one»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، وقال صبحي رانيا يوسف فنانة محترمة وملتزمة تقدم أعمالاً فنية جيدة، لافتًا إلى أن هناك مَن يقدم أعمالاً فنية «منحطة» دون عري، وهي بالفعل اعتذرت للجمهور، وأكدت أنها لن تقوم بهذا الفعل مرة أخرى.

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أضاف محمد صبحي: «بلاش ندبحها لازم قليل من الرحمة، إللي حصل جرس إنذار لها، لأن المهرجانات مش للبس فقط، وأنا احترمت اعتذارها واعترافها بأنها غلطانة».

وأوضحت يوسف أنها لم تفعل ذلك عن عمد وأن الفستان ماركة عالمية، وأنها قامت بشراء الفستان مع بناتها اللاتي أعربن عن حبهن للفستان وسط إعجاب كل من رأى تصميمه.

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وكانت الفنانة رانيا يوسف تعرضت خلال الأيام الماضية لعدد كبير من الانتقادات، سواء من السوشيال ميديا أو من خلال بعض المواقع العالمية، وذلك بسبب إطلالتها الأخيرة وكان من بينها تقرير موقع الديلي ميل الذى تناول فيه إمكانية حبسها بتهمة الفحش العلني، تحدث تقرير الديلي ميل عن أن إطلالة رانيا يوسف لا تليق في بلد مسلم، وذلك لأنه أظهر أقدامها بشكل فاحش، وأشار الموقع إلى مدة العقوبة قد تصل إلى خمس سنوات حبس.