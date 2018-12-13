أول ظهور لبسمة وهبة بعد عودتها من رحلة علاجها... هل اختلفت ملامحها؟

شاركت الإعلامية بسمة وهبة جمهورها لحظات عودتها من رحلة العلاج، وذلك عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وكانت وهبة قد سافرت في رحلة علاج بالولايات المتحدة الأمريكية، وهناك خضعت بسمة لعملية جراحية حرجة في المعدة داخل أحد المستشفيات، وصحبها في رحلة العلاج زوجها النائب البرلماني علاء عابد.

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ونشرت بسمة صورًا لها من داخل الطيارة وكتبت عليها: "أخيرًا بعد غياب.. وحشتوني"،لاقت الصور إعجاب عدد كبير من جمهورها، الذين تمنوا لها دوام الصحة والعافية.

من ناحية أخرى، كانت بسمة وهبة قد كُرمت في مهرجان الفضائيات العربية، وذلك عن برنامجها شيخ الحارة، الذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال عرضه بالموسم الرمضاني، وحرصت المذيعة ريهام سعيد على تهنئة صديقتها الإعلامية بسمة وهبة، بعد تكريمها في فعاليات المهرجان، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وشاركت ريهام سعيد جمهورها بصورة لها مع بسمة، وكتبت على الصورة: "حبيبتي ألف مبروك على الجائزة، ومتشكرة على وقفتك معايا، أجدع واحدة في مصر بسمه وهبة".

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جدير بالذكر، أن آخر أعمال الإعلامية بسمة وهبة، برنامج "شيخ الحارة"، الذي عُرض على قناة "القاهرة والناس" في شهر رمضان الماضي.