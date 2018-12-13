شاهدوا.. شبيهة إبتسام تسكت تثير الجدل بارتدائها فساتين جريئة

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كتب امير فتحي في الخميس 13 ديسمبر 2018 01:47 مساءً -
شبيهة إبتسام تسكت
أثارت شبيهة الفنانة المغربية إبتسام تسكت، إبتسام المومني، الجدل بعد أن ظهرت مرتدية فساتين جريئة.
وكانت إبتسام المومني الملقبة ب “شبيهة تسكت” ردّت على الفنانة المغربية نعيمة إلياس بعدما انتقدت ظهورها على السجادة الحمراء في مهرجان مراكش، على حساب فنانين مغربين، وفق تصريح سابق لها.
وعبّرت إبتسام المومني عن إستيائها من الانتقاد الذي تعرضت له من نعيمة إلياس ووصفته باللاذع، مشيرة إلى أن الأخيرة كبرت في السن ومن الأفضل أن تترك للفنانين الشباب فرصة الظهور، وفرض أنفسهم في الساحة الفنية.
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