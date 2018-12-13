شاهد.. سعيد العويران يهدي تركي آل الشيخ اغنية خاصة

كتب امير فتحي في الخميس 13 ديسمبر 2018 01:47 مساءً -

ظهر لاعب كرة القدم السابق سعيد العويران في مقطع فيديو جديد، وهو يحمل العود ويهدي أغنية لرئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، ويقول إن الأغنية تأتي احتفاء بظهور آل الشيخ في برنامج “في المرمى” أمس الأربعاء.

ويقول العويران في بداية المقطع إنه يوم مميز لأنه يشهد إطلالة آل الشيخ عبر الشاشة، ثم يشرع في العزف والغناء بأسلوبه المميز مردداً “قول لي يا أبو ناصر متى أشوفك.. قول لي متى تسمح ظروفك” “أنسى الدنيا ساعة ما أشوفك .. قول متى يا شيخ الرياضيين”.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يهدي فيها العويران أغنية لتركي آل الشيخ، إذ انتشر في سبتمبر الماضي مقطع فيديو للعويران وهو يعزف على العود ويردد أغنية يقول في مطلعها: “وحشتني يا أبو ناصر وحشتني.. رحت أمريكا وحشتني”.