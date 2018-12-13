زين مالك يتصدّر تويتر عشية طرح ألبومه الجديد

متابعة الخليج 365: يتصدّر النجم العالمي زين مالك قائمة العبارات الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات القصيرة الأشهر في العالم “تويتر” عشية طرح ألبومه الجديد Icarus/Falls، المقرر أن يبصر النور يوم الجمعة الموافق 14 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري.

وحصد هاشتاغ “زين مالك” أكبر عدد تغريدات عبر “تويتر” في عدد كبير من بلدان العالم حيث أعرب محبّوه عن حماسهم للألبوم الجديد من خلال نشهر اسمه إلكترونيًا.

الجدير ذكره أن ألبوم زين مالك الجديد يتضمن 27 أغنية جديدة انشغل طيلة الفترة الماضية بتسجيلها والعمل عليها، على أن تحمل مفاجآت لجمهوره من حيث مواضيعها التي تتناول بعضها مراحل من حياته والظروف التي مرّ بها في طريقه إلى عالم الشهرة والنجومية.