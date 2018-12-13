ميغان ماركل.. الأكثر بحثًا على Google

متابعة بتجـــــــــــــرد: أصدرت شركة Google تقريرها السنوي الذي يتناول أكثر عمليات البحث رواجاً على محركّها للعام 2018، والذي تضمن أسماء نجوم الرياضة والعروض والأغاني والبرامج التلفزيونية والمسلسلات. وتصدّرت الدوقة ميغان ماركل قائمة “أكثر الشخصيات بحثاً” على الموقع للعام الجاري، وخصوصاً في شهر أيّار الفائت وهو الشهر الذي عقدت قرانها من الأمير هاري.

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