صباح فارس كرم برعاية كارول سماحة! – بالفيديو

متابعة الخليج 365: نشر النجم اللبناني فارس كرم فيديو جديد يجمعه مع النجمة اللبنانية كارول سماحة في مطار القاهرة الدّولي.

وأشار فارس كرم في الفيديو إلى أنه التقى بـ كارول سماحة في المطار وأعرب عن محبّته الكبيرة لها فقال: “كوكي اللي بحبا كتير” ومن جهتها علّق كارول على لقائها بـ فارس وقالت: “أجمل لقاء وأجمل صبحية”.

ومن المعروف أن زمالة فنية وصداقة متينة تجمع كارول سماحة مع فارس كرم منذ سنوات عدّة وهذه لا تعتبر المرّة الأولى التي يلتقيان فيها.