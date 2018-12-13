بعد ضجّة الفستان المرصع بالألماس.. نيكول سابا تردّ عبر بتجــــرد

متابعة بتجــــــــــــــرد: أثارت النجمة اللبنانية نيكول سابا ضجّة عارمة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي بأحدث ظهور لها كضيفة شرف على عرض أزياء المصمم المصري هاني البحيري لخريف وشتاء هذا العام.

نيكول سابا التي كانت قد أطلّت في عرض هاني البحيري بفستان زفاف مرصع بالألماس شغلت أهل الصحافة والجمهور في آن فكانت حديث الصغير والكبير، كما وأن البعض انتقدها على إرتداء فستان يبلغ سعره ما يقارب الـ200 مليون جنيه مصري، حيث اعتبروا ذلك بذخًا وإسرافًا كبيرين.

للوقوف عند تفاصيل الموضوع، اتصلنا في موقعنا بالنجمة نيكول سابا لمعرفة رأيها حول الجدل الذي أثير فيما يخص ثمن الفستان، فأكدت لنا أنها ضحكت كثيرًا لدى قراءة هذه التعليقات خاصةً أنها ليست من اشترت الفستان أو من طلبت تصميمه، بل لبّت دعوة صديقها المصمم هاني البحيري للظهور به في العرض.

وأضافت نيكول سابا لموقعنا أن الممصم هاني البحيري صرّح أنه لم ينجز هذا الفستان لبيعه بل للفت أنظار الغرب حول التصاميم المصرية والعربية، حيث استغرق العمل عليه أشهر طويلة جدًا. وتابعت نيكول سابا أن حراسة مشدّدة وضعت في كواليس عرض الأزياء حيث كانت تستعد للظهور بالفستان.

الجدير ذكره أن الفستان يتميّز بمجموعة من الألماس تزينه بالكامل من صدره حتى الأسفل، بما في ذلك طرحته الطويلة والأكمام المرصعة.