خاص- حسين الجسمي يجمع بريجيت ياغي ومي مطر بأغنية واحدة

على الرغم من صدورها منذ عام تقريباً، الا ان اغنية النجم الاماراتي حسين الجسمي “أحبك” لا زالت تحصد الاصداء الايجابية والنجاح الكبير.

وبعد ان قدمها مجموعة من الفنانين بصوتهم نظراً لجمالها وروعة كلماتها ولحنها، فاجأت كل من الفنانة بريجيت ياغي والفنانة مي مطر بتقديم الاغنية بأسلوبهما الخاص ورؤيتهما المختلفة.

واختارت كل من بريجيت ياغي ومي مطر ان تغنيان بإحساسهما الملفت، المقطع الذي يقول:

فراقك آه يا فراقك .. كسر قلبي وعذّبني

وأنا نذرٍ علي أبقى أحبك لين يوم الدين

وحسنا فعلا بريجيت ومي باختيارهما لهذه الاغنية بالتحديد لأنها من روائع الاعمال الفنية التي طرحت هذا العام.

الاغنية تقترب من حاجز الـ 100 مليون مشاهدة بعد اقل من عام على طرحها على قناة الجسمي على موقع يوتيوب وهي من كلمات أحمد الصانع، رؤية وألحان حسين الجسمي توزيع ومكساج وماستر وليد فايد.