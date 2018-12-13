شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس تعود بـ"قومى".. وتقترب من نصف مليون مشاهدة فى 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد غياب شهور عن الساحة الفنية بسبب أزمتها الصحية، عادت الفنانة ميريام فارس من جديد إلى الغناء، وطرحت أحدث فيديو كليب أغنية " قومى"، على قناتها على موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان يوسف العمانى، توزيع حسام الدين، ماستر جاسم محمد، وفى أقل من 24 ساعة تقترب الأغنية من نصف مليون مشاهدة.



ووجهت ميريام فارس رسالة لجمهورها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، قائلة: " أن الفترة الماضية كانت مرحلة مهمة جدا فى حياتى وكنت خائفة بكيت كثيرا وأصيبت بالإحباط و الانهيار لكن لولا حب الجمهور الذى ساعدها على الوقوف من جديد و العودة بأغنية قومى".

ونصحت ميريام جمهورها، بالاستمتاع بحياتهم وكل لحظة بها هي نعمة من الله، وان كل لحظة سيئة ستكون في صالحك بإرادة الله وبمساعدته في تجاوز هذه الأوقات والازمات، مؤكدة انها سعيدة أكثر الآن لعودتها بأغنية جديدة صنعتها بحب وحماس لجمهورها".