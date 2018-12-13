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شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول كيدمان تروج لفيلمها الجديد Destroyer فى برنامج "Jimmy Kimmel Live" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت النجمة العالمية نيكول كيدمان أن تخطف الأنظار نحوها خلال استضافتها فى برنامج "Jimmy Kimmel Live"، وذلك من أجل الترويج لفيلمها الجديد "Destroyer"، فظهرت نيكول البالغة من العمر 51 عاما مرتدية فستانا ذى تصميم بسيط من اللون الأسود حمل إمضاء دار أزياء "Jason Wu" لموسم ربيع 2019.
وقد وضعت نيكول كيدمان فى مقارنة مع عارضة الأزياء التى قدمت التصميم لأول مرة على منصة العرض، لكن كيدمان حصدت أكبر قدر من عبارات الثناء على إطلالتها المذهلة.
يشارك نيكول كيدمان فى بطولة فيلم "Destroyer" عدد كبير من النجوم العالمين، من أبرزهم توبى كيبيل وتاتيانا ماسلانى وسيباستيان ستان، وهو من إخراج كارين كوساما.
نيكول كيدمان
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