شكرا لقرائتكم خبر عن ملاك الطرب العربى ماجدة الرومى تحتفل بعيد ميلادها الـ62 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجمة من أهم النجمات على الساحة الغنائية العربية، وأشهر الفنانين العرب فى عالم الموسيقى والغناء تتميز بصوت دافئ وعذب يجذبك ويشد انتباهك من أول كلمة تشدو بها فى ويصلك إحساسها مباشرة، وتحتفل اليوم ملاك الطرب العربى ماجدة الرومى بعيد ميلادها الـ62، حيث إنها من مواليد 13 ديسمبر عام 1956.

ولدت ماجدة الرومى فى بلدة كفرشيما اللبنانية فى بيت فنى راقى فهى ابنة الموسيقار الشهير فى لبنان والعالم العربى حليم الرومى، والذى كان وراء بروز "أسطورة الغناء" السيدة فيروز وتأثرت ماجدة الرومى منذ الطفولة بكبار الموسيقيين العرب أمثال محمد عبد الوهاب والسيدة أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وأسمهان، وعلمها والدها أصول الغناء منذ طفولتها، ونجحت فى لفت الأنظار إليها وهى فى سن الطفولة.

وانطلاقة ماجدة فى عالم الشهرة والفن كانت فى عام 1974، بعد مشاركتها فى برنامج اكتشاف المواهب "استوديو الفن" وبعد البرنامج بعام قدمت أولى أغنياتها بعنوان "عم بحلمك يا حلم يا لبنان"، كما قامت بدور البطولة المطلقة للفيلم السينمائى "عودة الابن الضال" وطرحت أول ألبوماتها فى عام 1977، وجاء تحت عنوان "وداع" وتزوجت فى عام 1979 من أنطوان دفونى وأنجبت منه هلا ونور وفى عام 2003 انفصلت عن زوجها بعد زواج دام أكثر من 20 سنة، وخلال مسيرتها الفنية، قدمت ملاك الطرب العديد من الألبومات الناجحة التى تعاونت فيها مع كبار الشعراء والملحنين أبرزهم نزار قبانى، ومن أشهر أغانيها: "رسائل"، و"كلمات"، و"اعتزلت الغرام"، و"آدم وحنان وحبيبى".

كما غنت ماجدة للعديد من الشعراء والملحنين وأمام العديد من الملوك والرؤساء، وفى أغلب المهرجانات الكبرى فى العالم العربى، وأطلق عليها عدة ألقاب منها "ملاك الطرب العربى" و"مطربة المثقفين" للدلالة على تميُّز صوتها ورقى فنها.

وشاركت مطربة المثقفين، فى العديد من المهرجانات العربية والعالمية، واعتلت مسرح قرطاج فى ثمانى دورات، كما حصلت على العديد من التكريمات والجوائز.