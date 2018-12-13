شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جايسون موموا يفاجئ جمهور فيلم "aquaman" برقصة غريبة فى لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

حضر جايسون موموا، حفل افتتاح فيلمه الجديد بعنوان "aquaman"، بصحبه العديد من نجوم الفيلم، والتى أقيمت فى أحدى صالات العرض فى مدينة لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا، وذلك قبل عرض الفيلم رسميًا فى السينما العالمية، يوم 21 ديسمبر المقبل.

وفى مفاجأة للجمهور الذى حضر العرض الخاص للفيلم، رقص جايسون موموا، ونجوم فيلمه الجديد، رقصة "هاكا"، وهى صيحة أو رقصة قتالية من تراث سكان نيوزيلندا الأصليين (الماوريين)، وتؤدى هذه الرقصة بحركات وأوضاع جسدية بشكل جماعى، بالتزامن مع ضرب الأرض بالأقدام مصحوبة بصيحات متناغمة مع الحركة، وكان المقاتلون يؤدون "الهاكا" الحربيةـ قبل المعارك، استعراضًا لقوتهم وشجاعتهم من أجل إلقاء الرعب فى قلوب الخصوم، كما استُخدمت "الهاكا"، لأغراض أخرى من بينها، الترحيب بكبار الضيوف، والاحتفاء بالإنجازات العظيمة، وفى المناسبات أو الجنائز.



جايسون موموا يرقص هاكا فى عرض فيلمه

ويذكر أن الفيلم كان قد حقق حتى منتصف الأسبوع الجارى، ما يقارب الـ100 مليون دولار، بعد طرحه منذ أسبوع فى الصين، وقبل طرحه رسميًا 13 ديسمبر، فى الولايات المتحدة الأمريكية، ويوم 21 ديسمبر، فى دور العرض العالمية.



عرض فيلم aquaman فى لوس أنجلوس

وتدور أحداث الفيلم الخيالى Aquaman، حول آرثر كارى، الذى يعرف أنه الوريث الشرعى لمملكة أتلانتس تحت الماء، والذى يجب عليه أن يتقدم لقيادة شعبه ويصبح بطلاً للعالم، وهو من بطولة جايسون موموا، وآمبر هيرد، ونيكول كيدمان، وراندال بارك، وباتريك ويلسون، ودولف لوندجرين، وويليم دافو، وجراهام ماكتفيش، الفيلم من تأليف جوف جونز، ومورت واينجير، وجيمس وان، وسوف بيل، وبول نوريس، ومن إخراج جيمس وان.



رقصة هاكا فى عرض خاص لفيلم aquaman