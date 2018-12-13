شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مذيعة متلازمة داون رحمة خالد تشارك يسرا غناء 3 دقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لفتت رحمة خالد المصابة بمتلازمة داون الأنظار إليها من خلال تقديمها لعدد من الفقرات التليفزيونية، حيث استهلت رحمة أولى حواراتها فى برنامج "8 الصبح" على شاشة قناة dmc مع النجمة الكبيرة يسرا.

رحمة حاورت يسرا فى العديد من المحاور الإنسانية والفنية، مثل حياتها فى مرحلة الطفولة والشباب، وعلاقتها بالسينما والدراما، وأيضا تحدثت عن حبها لـ "الاكل" وأكثر الأكلات التى تحبها .

كما شاركت رحمة النجمة يسرا فى غناء أغنية "3 دقات" والتى غنتها يسرا مع أبو فى عام 2016، ولاقت نجاحا جماهيريا كبيرا، حيث أشادت يسرا بصوت رحمة بعد غناء جزءا من الأغنية.