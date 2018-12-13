شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أول تعليق من نيكول سابا على فستان الـ 200 مليون جنيه لهانى البحيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدل كبير أثارته النجمة اللبنانية نيكول سابا بارتدائها فستان كلف حوالى 200 مليون جنيه، من تصميم مصمم الأزياء العالمى هانى البحيرى، حيث ظهرت به نيكول خلال ديفيليه البحيرى أول أمس.

نيكول علقت على الجدل الذى أثاره الفستان على مواقع صفحات التواصل الاجتماعى عن شعورها بإرتداء الفتسان قائلة: "غريب الاحساس لما الواحدة تلبس فستان فرح لتاني مرة".

كما نشرت نيكول 3 فيديوهات من الديفيليه أثناء إرتداءها الفستان واستعراضه على الـ "كات ووك"، وسط حضور مكثف من العديد من الشخصيات البارزة الفنية والاجتماعية.

وكان البحيرى قد أرجع ثمن الفستان إلى الألماس الذى طرز به الفستان.