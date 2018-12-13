جينفير لوبيز تكشف سبب تأجيل زواجها من حبيبها الشهير

متابعة الخليج 365: بعد علاقة استمرت قرابة عامين حاوطتها الرومانسية والتفاهم، أكدت النجمة العالمية جينفير لوبيز أنها لا تمانع الزواج من حبيبها لاعب كرة البيسبول اليكس رودريجرز.
وقالت لوبيز في حوار لمجلة “بيبول” الأمريكية التي تتصدر غلافها الأخير: “اريد الأشياء ان تسير بشكل طبيعي دون استعجال”.
وأكدت لوبيز أن حبها هي ورودريجيز مبني على النضوج الفكري والتفاهم لذلك استمرا كل هذه المدة، لافتة إلى أنها تزوجت ثلاثة مرات لذلك عليها أن تأخذ هذه الزيجة بعين الاعتبار وتفكر جيدًا بها.
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