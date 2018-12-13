صابر الرباعي يحيي الذكرى الخامسة لوفاة والده – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــرد: استذكر النجم التونسي صابر الرباعي والده الراحل بكلمات مؤثرة جدًا عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر صابر الرباعي صورة لوالده بمناسبة الذكرى الخامسة لوفاته وكتب بتعليقه عليها: “في الذكرى الخامسة لوفاة والدي الهادي رحمه الله اريد أن أترحم على كل الآباء و الأمهات الذين رحلوا الى دار الحق”.

على صعيد آخر، يستعد صابر الرباعي خلال الفترة المقبلة لطرح ألبوم غنائي جديد انتهى مؤخرًا من تسجيل كافّة أغاني على أن يشكّل مفاجأة كبيرة للجمهور ومحبّيه.