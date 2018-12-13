متابعة بتجــــــــــــرد: استذكر النجم التونسي صابر الرباعي والده الراحل بكلمات مؤثرة جدًا عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.
ونشر صابر الرباعي صورة لوالده بمناسبة الذكرى الخامسة لوفاته وكتب بتعليقه عليها: “في الذكرى الخامسة لوفاة والدي الهادي رحمه الله اريد أن أترحم على كل الآباء و الأمهات الذين رحلوا الى دار الحق”.
على صعيد آخر، يستعد صابر الرباعي خلال الفترة المقبلة لطرح ألبوم غنائي جديد انتهى مؤخرًا من تسجيل كافّة أغاني على أن يشكّل مفاجأة كبيرة للجمهور ومحبّيه.
كانت هذه تفاصيل خبر صابر الرباعي يحيي الذكرى الخامسة لوفاة والده – بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.