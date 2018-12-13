قصّة حبّ معتصم النهار وفاليري أبو شقرا.. قريبًا

متابعة الخليج 365: يترقب الجمهور عرض مسلسل “ما فيّي” بطولة النجم السوري معتصم النهار والممثلة الجميلة فاليري أبو شقرا خلال الفترة القريبة المقبلة. العمل من كتابة كلوديا مارشليان، إخراج رشا شربتجي، وإنتاج شركة “الصبّاح إخوان” لمالكها صادق الصبّاح. وفي تجربتها التمثيلية الثانية بعد ظهورها في مسلسل “الهيبة العودة”، ستلعب ملكة جمال لبنان لعام 2015 فاليري أبو شقرا دور البطولة مع النجم السوري معتصم النهار. ستجسّد أبو شقرا شخصية “ياسما”، أمّا النهار فسيلعب دور “فارس”. قصّة حبّ ستجمع بين “ياسما” و”فارس” وسط الكثير من الأحداث المشوّقة، وسيتمكن الجمهور من متابعة تفاصيلها قريبًا عبر شاشة “ام تي في”.

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