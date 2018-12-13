صورة جوليا بطرس والياس بو صعب تثير الجدل

متابعة بتجـــــــــــــرد: بعد غياب استمرّ شهر عن مواقع التواصل الاجتماعي، أطلّت السيدة جوليا بطرس عبر حساباتها الرسمية بصورة جديدة جمعتها بزوجها النائب الياس بو صعب. وأثارت عودة بطرس إلى مواقع التواصل جدلًا إيجابيًا بين متابعيها الذين يترقبون دائمًا كل جديد منها. والتقطت الصورة المرفقة لبطرس وبو صعب خلال افتتاح زينة عيد الميلاد في ساحة بلدة ضهور الشوير أخيرًا.

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