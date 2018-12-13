هذا ما حققه كليب نوال الكويتية الجديد في شهر!

متابعة بتجــــــــــــــرد: حقق كليب الفنانة نوال الكويتية الجديد بعنوان “قضى عمري” انتشارًا واسعًا منذ طرحه عبر المتاجر الرقمية الكبرى. وتخطى الفيديو كليب الـ5 ملايين مشاهدة في فترة لا تتعدَ الشهر على إطلاقه عبر قناة نوال الكويتية الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات. الجدير ذكره أن أغنية “قضى عمري” هي من كلمات قوس، ألحان ياسر بوعلي وتوزيع مشاري اليتيم أمّا الكليب فهو من إخراج أحمد الخلاف ومن إنتاج نوال الكويتية. لمشاهدة فيديو كليب “قضى عمري”:

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