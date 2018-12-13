خاص- الين أحمر افتتحت “سينما” خاص بها

افتتحت مساء الاربعاء 12 كانون الأول المقدمة والممثلة الين أحمر متجرها الخاص “سينما بوتيك” في منطقة انطلياس بحضور عدد كبير من أصدقائها واهل الاعلام والصحافة.

أعادت الين فتح متجرها بعد سنة ونصف من اقفاله في منطقة فردان، والامس افتتحته بطريقة مختلفة وأكثر فخامة.

يقع المتجر في أول شارع من انطلياس في “سنتر” كبير في الطابق 13.

ويقسم المتجر الى قسمين، قسم للمجموعة الجديدة وقسم “Outlet”.

وعن التصاميم، ففي المتجر الكثير من انواع الازياء المنوعة بالقصات والأقمشة لترضي جميع الاذواق.

وعبّر الحضور عن اعجابهم بالالبسة وتصاميمها وذلك اثناء تجوالهم في المتجر حيث باركوا لـ “الين” على اعادة فتح متجرها الخاص وتمنوا لها النجاح والتوفيق.

حضر موقع “بصراحة” حفل الافتتاح، وكان لنا هذا الحديث الخاص مع الين أحمر التي أشارت الى أنها أقفلت متجرها “سينما” في فردان منذ سنة ونصف السنة ولكن لم تتوقف عن الاهتمام به من خلال بحثها عن مكان جديد يرضيها.

واضافت أن خلال هذه الفترة، استمرت بتحضير الالبسة، فكانت تسافر الى اليونان كل فترة لتشتري بضاعة جديدة من الالبسة العصرية.

وقالت الين الى إن متجرها “سينما” قد طبع بصمته الخاصة في عالم الازياء وأصبح لديه الكثير من الزبائن التي تقصده.

وأشارت الى أن معظم الالبسة في المتجر ترضي ذوقها ومثل “ستايل” كما تلبس عادة.

ودعت الين الجميع الى قصد متجر “سينما” ليكتشفوا أجمل التصاميم النسائية العصرية.

اما عن اعمالها الجديدة، كشفت الين الى إنها تحضر برنامجاً تلفزيونياً جديداً قد يعرض على شاشة الـ lbci او الـmtv.

كما عرض عليها ان تلعب دوراً جديداً في مسلسل لبناني دون الكشف عن التفاصيل.