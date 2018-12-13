شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس نقابة الموسيقيين يقبل اعتذار حسن إش إش ويعيده لجدول المعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية فى جلسته الأخيرة قبول الاعتذار المكتوب من الملحن حسن إش إش الذى أكد خلاله أنه يحمل كل تقدير واحترام للمجلس وقراراته والنقيب العام الفنان هانى شاكر، مؤكدا أنه تبين له بعد البحث والتدبر صحة موقف النقابة كونه عضوا بالمعاش وانه يحترم المجلس وقراراته، بالإضافة إلى إعادة أش اش إلى جدول المعاش طبقا لصحيح القانون.

كما قبلت النقابة الاعتذار المكتوب من الفنانة فاطمة فايد محمد فايد زوجة حسن إش إش والتى أكدت خلاله تعرض صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعى للاستيلاء "هاكر" وتم نشر تصريحات لا تعبر عن موقفها الحقيقى تسئ إلى نقابة الموسيقيين، مضيفة أنها تكن احترامها للفنان هانى شاكر.



حسن اش اش



فاطمة فايد



التظلم



خطاب بخط اليد

وأشارت النقابة إلى انها تحترم كل اعضائها وتتعامل معهم على قدر واحد ومسافة واحدة لصالح الجمعية العمومية وأنها لا تسمح ابدا بالخروج عن النص او إهانة اي من أعضائها او مجلس إدارتها.