هذا ما قالته مها أحمد لزوجها مجدي كامل في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة مها أحمد، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، مقطع فيديو لزوجها الفنان مجدي كامل، تهنئه فيه بعيد ميلاده. علقت مها على الفيديو: "كل سنة وأنت أخويا وصاحبي وحبيبي وجوزي وأبو عيالي ربنا يخليك لينا أب وسند وضهر يا أطيب وأحن خلق الله ربنا يخليك ليا ولولادي وميحرمناش منك أبدًا ويديك الصحة ويقويك". يُذكر أن مها أحمد تزوجت من الفنان مجدي كامل بعد قصة حب جمعتهما، خلال دراستهما في المعهد العالي للفنون المسرحية، وأثمر زواجهما عن ولدين هما أحمد وعادل.

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